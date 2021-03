In auto con la marijuana, tenta la fuga e aggredisce gli agenti

CREMA (24 marzo 2021) - Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno fermato in Largo della Pace, a bordo di un'auto guidata da un coetaneo. Il 23enne ha tentato di darsi alla fuga e, dopo essere stato fermato dagli agenti, ha reagito con calci e pugni: tre dei poliziotti hanno riportato lesioni personali per contusioni e traumi con prognosi giudicate guaribili dai 5 ai 10 giorni. Il giovane aveva nella biancheria intima una busta con 50 grammi di marijuana e 2 mila euro in banconote di vario taglio. Il 23enne - residente a Crema ma domiciliato a Trescore Cremasco, con precedenti per reati legati agli stupefacenti - è stato arrestato per spaccio e per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali volontarie. La droga e il denaro sono stati sequestrati.

Al momento del controllo dell'autovettura, gli agenti hanno avvertito il tipico odore della marijuana. Il conducente ha consegnato un involucro del peso di una decina di grammi di marijuana, mentre il passeggero ha aperto di scatto la portiera e ha cercato di scappare. Poi, probabilmente anche perché sotto effetto di stupefacenti, si è scatenato contro gli uomini della Polizia. Nella mattina di ieri si è svolta presso il Tribunale di Cremona l’udienza per direttissima che ha convalidato l’arresto e sottoposto il giovane alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO