Le ciclabili ancora monche: mappa di disagi e pericoli

CREMA (24 marzo 2021) - Qualcosa si muove, almeno in via Treviglio, la cui ciclabile monca, dovrebbe essere collegata nelle prossime settimane dal Comune con il percorso protetto di viale Repubblica, sfruttando via Fratelli Bandiera e via Cresmiero. In centro restano, però, numerosi altri tronconi da ultimare, da anni segnalati dalla Federazione ambiente e bicicletta. Una mappa che viene progressivamente aggiornata: stando all’ultimo dato disponibile tra ciclabili e percorsi protetti i chilometri sono circa 30. Purtroppo, però, soprattutto per quanto riguarda i percorsi riservati a ciclisti e pedoni che si trovano a ridosso del centro storico, i progressi non ci sono stati. Il report, aggiornato dal gruppo guidato da Davide Severgnini, comprende innanzitutto le storiche incompiute di Crema. In testa c’è il tracciato di via Gaeta, che parte dal sottopasso di via Indipendenza, ma si blocca dopo poche centinaia di metri del lungo rettilineo. Via Gaeta è un’arteria fondamentale per collegare la zona nord est della città con l’area industriale ex Olivetti, gli impianti sportivi del centro natatorio Bellini e del bocciodromo e l’area a ovest di Crema. Come tale è sempre molto trafficata. Per garantire la mobilità eco sostenibile in piena sicurezza, sarebbe dunque decisivo prolungare la ciclabile, così da portarla sino all’incrocio con il percorso protetto del viale di Santa Maria.

