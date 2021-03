Crema ricorda la Serenissima

CREMA (23 marzo 2021) - Si è conclusa poco fa la conferenza stampa online di presentazione del calendario di appuntamenti a Crema nell'ambito delle celebrazioni di Venezia 1600, ricorrenza per i 1600 anni della fondazione.

Il Comune di Crema ha risposto all’invito della Città di Venezia coordinando un palinsesto di eventi ed appuntamenti che da venerdì 26 marzo 2021 a maggio 2022 richiameranno l’attenzione sui legami, ancora ben evidenti, fra Crema a la Serenissima. Il calendario delle iniziative è frutto della collaborazione fra il Comune di Crema e numerose realtà culturali cittadine che hanno ideato e proposto attività che andranno ad arricchire il calendario generale Venezia1600 ancora in via di elaborazione definitiva. L’Assessorato alla Cultura e Turismo, oltre che coordinare le proposte delle realtà culturali coinvolte, ha ideato a sua volta un programma di attività sia di divulgazione che di studio e ricerca per valorizzare le fonti antiche che testimoniano i legami fra le due città e per condividere alcuni preziosi documenti conservati nell’archivio storico. Gli aspetti storico-artistici delle evidenze veneziane in città, ancor bene individuabili, saranno poi oggetto di specifici percorsi turistici sia interni che esterni al Museo Civico. “È stato stupefacente vedere come siano fiorite delle proposte di attività così diversificate”, ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione l’assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Crema, Emanuela Nichetti, aggiungendo che “gli itinerari turistici, le proposte in capo al Comune sono pensate anche sperando in una primavera-estate simile quanto meno alla scorsa, dunque contando sulla possibilità di fruire di eventi in presenza e di accogliere visitatori da fuori città”.

Il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, così commenta il calendario di appuntamenti: “Mi sento di ringraziare tutti i promotori delle varie iniziative, per la fantasia, la versatilità, per l'intelligenza. Sappiamo che la parola ultima sarà del Comune di Venezia, ma questo già dice della capacità del nostro comune di produrre idee: anche in un momento difficile come questo, che limita il potenziale creativo e soprattutto di messa in opera”.



Appuntamenti ideati dal Comune di Crema



Produzioni multimediali e itinerari turistico/museali

Itinerari veneziani in città ed in Museo. Percorsi turistici alla scoperta dei segni ancora evidenti del periodo veneziano della città di Crema: fra architetture e arte. Itinerari su turismocrema.it, produzione di flyer dedicati e video di promozione turistica

(da maggio 2021)

Comune di Crema - Museo Civico. Video racconti

Crema e lo Stato veneziano di Terra Ferma. Video racconti che, attraverso la lettura degli antichi documenti originali, presentano i rapporti fra la città e la Serenissima - Comune di Crema - Biblioteca Comunale e archivi storici

giovedì 1 aprile 2021 ore 21 pagina Facebook Biblioteca di Crema 30 lire per un burchio. Le spese della comunità di Crema per l'accoglienza e la permanenza in città degli ufficiali veneti.

giovedì 8 aprile 2021 ore 21 pagina Facebook Biblioteca di Crema Tegnir una casa in Venezia. La permanenza in Venezia di “ambasciatori” della comunità di Crema.

giovedì 15 aprile 2021 ore 21 pagina Facebook Biblioteca di Crema Un palazzo demolito e ricostruito. Per ospitare degnamente i rettori veneti Crema demolisce e ricostruisce di sana pianta un palazzo.

giovedì 22 aprile 2021 ore 21 pagina Facebook Biblioteca di Crema Crema bella vedovella. Il malcontento per la dominazione veneziana affiora in modo clandestino.



Conferenze

I Giovedì dell’archivio. Nel periodo autunnale 2021 la tradizionale rassegna di approfondimento storico proposta dalla Biblioteca comunale sarà dedicata ad incontri di approfondimento per indagare i rapporti fra Crema e Venezia riprendendo i temi dei Video racconti e allargando la ricerca alle fonti d’archivio - Comune di Crema - Biblioteca Comunale e archivi storici



L'Atto di dedizione a Venezia 1449 e le Feste di S.Eufemia con giostre in piazza e processioni come Crema celebrava l’ingresso nello Stato veneto di Terra Ferma



L'arrivo e permanenza a Crema dei nobili veneziani e delle guarnigioni militari: L'accoglienza della città, le abitazioni affittate e gli oggetti di uso quotidiano messi a disposizione dai cremaschi; la costruzione delle caserme e le relazioni dei rettori veneti.



Mura e urbanistica cittadina: come cambia la città sotto il dominio della Serenissima



Manfredo Benvenuti provveditore ai confini di Terra ferma e la sua attività come emissario di Venezia



Studi ricerche e mostra temporanea



Francesco Tensini: un cremasco a capo del progetto di modernizzazione del sistema difensivo della Serenissima - Biblioteca Comunale e archivi storici - Museo civico Il fondo archivistico della Biblioteca Comunale di Crema conserva un inedito carteggio manoscritto autografo del generale Francesco Tensini il cremasco che, fra il 1617 ed il 1631 è stato posto a capo del progetto di verifica e adeguamento delle fortezze difensive di Terra Ferma. Tensini redige dei veri e propri progetti di adeguamento stilando con grande competenza veri e propri progetti basati su attenti sopralluoghi e rilievi planimetrici delle varie città di terra. Il carteggio quasi completamente inedito, sarà oggetto di studio e approfondimento che porrà le basi per una mostra a lui dedicata fra gennaio e maggio 2022 presso il Museo Civico di Crema e del Cremasco.



Eventi ideati e organizzati dalle realtà culturali partner

La sollecitazione del Comune di Crema rivolta a realtà e istituzioni culturali cittadine affinché partecipassero alla costruzione di un palinsesto condiviso, variegato e di qualità è stata naturalmente raccolta da numerosi soggetti che hanno ideato eventi, manifestazioni, appuntamenti di alto profilo. Fondazione Teatro San Domenico, ma anche associazioni che operano in campo culturale hanno messo a disposizione del progetto Venezia 1600 le proprie competenze organizzative e culturali: l’Associazione Pro Loco Crema, la Società Storica Cremasca, l’Associazione culturale I Mondi di Carta, il Coro Monteverdi, il Circolo delle Muse, il Cantiere delle idee e Il Timbrofilo curioso propongono eventi e rassegne di ampio respiro culturale ed eventi di sicuro successo.



Concerti ed eventi musicali

1. I salmi concertati di Francesco Cavalli. Concerto del Coro Monteverdi previsto per il 6 giugno 2021 presso l’Auditorium Manenti - Coro Monteverdi

2. Musica in corte:. Rassegna di musica classica veneziana nei cortili dei palazzi gentilizi cremaschi. 3 appuntamenti durante l’estate 2021 – Pro Loco Crema

3. 6° Festival Lirico Lirica in Circolo “L’opera e Venezia” che vedrà un concerto previsto per 11 luglio in Cremarena e la recita prevista il 7 novembre in Sala Pietro da Cemmo. Il direttore artistico Giordano Formenti ha selezionato concerti e opere liriche espressamente legate a Venezia e al suo territorio: le farse veneziane di Rossini, le opere verdiane di ambientazione veneziana e/o scritte per il teatro La Fenice e i Capuleti e Montecchi di Bellini, ambientati a Verona e scritti anch’essi per il teatro La Fenice. - Circolo delle Muse



Spettacoli e letture teatrali

1. Affari e amor si sa. Spettacolo della commedia dell'arte di ispirazione veneziana. Mese di giugno 2021 presso Teatro S. Domenico - Cantiere delle idee, Teatro di Rosa Messina

2. Otello: il Moro di Venezia. Spettacolo teatrale tratto dall'omonima tragedia di Shakespeare. Mese di giugno 2021 presso Teatro S. Domenico - Cantiere delle idee , Teatro di Rosa Messina

3. Racconti delle ville venete cremasche dalle novelle di Matteo Bandello. Racconti teatrali nei cortili delle ville gentilizie della campagna cremasca. Giugno/settembre 2021- Fondazione Teatro San Domenico

4. Gli antichi burattini della commedia dell'arte: Colombina e Arlecchino. Spettacoli per bambini e famiglie in cortili e piazze di ispirazione veneziana. Giugno/settembre 2021 – Pro Loco Crema



Produzioni Multimediali

1. Il discorso celebrativo per i cento anni della dedizione di Crema alla Repubblica di Venezia. Performance teatrale multimediale realizzata nella cornice del cinquecentesco palazzo Zurla de Poli - Società Storica Cremasca

2. Crema veneziana. Video racconto sulle storie di Crema veneziana - Fondazione Teatro San Domenico



Enogastronomia e rievocazione storica

Cena sensoriale veneziana in costume nei chiostri del Museo civico di Crema e del Cremasco - 1 settembre 2021 - I Mondi di Carta



Usi e costumi – Evento

1. Gondole a Crema. Mostra di gondole in Piazza Duomo con degustazioni di prodotti gastronomici tipici (spritz-ombrine- etc etc). Estate 2021– Pro Loco Crema

2. Gran Carnevale Cremasco febbraio-marzo 2022 - Comitato Carnevale Cremasco

Annullo filatelico - Associazione culturale Il Timbrofilo curioso

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO