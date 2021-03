Carambola fra tre veicoli, donna 45enne in ospedale

RIVOLTA D'ADDA (23 marzo 2021) - Tre veicoli coinvolti ed una donna ferita. Questo il bilancio di un incidente avvenuto stamattina a Rivolta, all'altezza del ponte nuovo sull'Adda, lungo la Rivoltana. Una betoniera di una ditta di Milano è uscita dalla cava De Poli e si immessa sulla Rivoltana proprio quando stava sopraggiuggendo una Jeep che viaggiava in direzione Milano che non ha potuto evitare l'impatto. La Jeep è stata sbalzata sulla corsia opposta dove stava viaggiando, in direzione Bergamo, una Smart. Inevitabile l'impatto fra le due auto. Ferita la conducente della Smart, di Bussero (Milano). Sul posto, i vigili del fuoco di Treviglio, un'ambulanza della Croce Bianca di Rivolta ed i carabinieri di Rivolta mentre il Soccorso Stradale Scaramuzza si è occupato della rimozione dei veicoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO