Dà un «aiuto» agli immigrati, la polizia arresta impiegata

PIERANICA (23 marzo 2021) - C’è anche una giovane di Pieranica fra le persone coinvolte nell’operazione «Rainbow» contro l’immigrazione clandestina coordinata dal sostituto procuratore di Bergamo Silvia Marchina e condotta dalla squadra mobile di Bergamo che, nella notte fra sabato e domenica, ha arrestato tre persone in esecuzione di un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari Federica Gaudino. Si tratta della ventottenne R.D.S., ora ai domiciliari, residente nel piccolo Comune dell’Alto Cremasco e dipendente dell’agenzia di disbrigo pratiche amministrative per immigrati «Tutti i colori del mondo» di Treviglio, di proprietà di E. P., trentasettenne di origini albanesi anche lei finita in manette così come A. P., cinquantasettenne sovrintendente capo della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea dell’aeroporto internazionale «Il Caravaggio» di Orio al Serio, alla periferia di Bergamo. Diversi i reati loro contestati: corruzione aggravata e continuata, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina, falsa attestazione a pubblico ufficiale su identità o qualità personali, rivelazione di segreti d’ufficio ed uso di atto falso. Nell’ambito della stessa indagine sono stati denunciati, pur non essendo destinatari di misure cautelari, un vice ispettore ed un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, in servizio rispettivamente presso l’Ufficio prevenzione generale e servizio pubblico e presso l’Ufficio immigrazione della questura di Bergamo e quattro cittadini albanesi.

