Covid, l'ex sindaco Cremonesi e la moglie muoiono a poche ore di distanza

CREMA (22 marzo 2021) - Sono morti a poche ore una dall’altro i coniugi Maria Terzi classe 1937 e Franco Cremonesi classe 1938. Ricoverati da alcune settimane presso l'ospedale di Crema a causa del Covid, se ne sono andati questa mattina insieme. Prima lei, poi lui. Lasciano tre figli e un senso di vuoto tra coloro che li hanno conosciuti.

Nella seconda metà degli anni ottanta, Franco Cremonesi, è stato, per più legislature sindaco del comune di Casale Cremasco Vidolasco, eletto per la Democrazia Cristiana (sindaco tra 1985 e 1990 e prima del 1980). Impiegato alla Galbani e poi pensionato, si distingueva per la gentilezza e la disponibilità all’ascolto e al dialogo. Stimato e benvoluto, era molto legato alla propria comunità di appartenenza. E' stato un ottimo amministratore pubblico e un uomo probo.

La moglie Maria è sempre stata al suo fianco. Insieme sono stati l’emblema di una solidità di coppia e di sintonia straordinaria.

Il funerale sarà celebrato per entrambi mercoledì alle 15 nella chiesa di Casale Cremasco. L'amministrazione comunale parteciperà in forma ufficiale alla cerimonia che sarà celebrata nel rispetto della normativa anti covid. Da domani pomeriggio saranno nella sala del commiato Gatti a Crema in via Libero Comune.

