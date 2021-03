Ora il muflone saltella libero lungo l'Adda

SPINO D'ADDA (22 marzo 2021) - Risolto l’arcano sulla specie, si tratta di un muflone, l’esemplare ritrovato nei giorni scorsi in paese mentre girovagava impaurito, è stato liberato in una riserva lungo l’Adda. Tramite un furgone delle guardie forestali, sabato pomeriggio l’animale è stato portato al margine di un oasi protetta del territorio (volutamente non è stato rivelato il luogo esatto): «Aperto il portellone la mufla si è guardata un attimo intorno – hanno raccontato i volontari – e poi è saltata fuori di gran carriera e si ripresa la sua libertà, in una corsa verso il bosco che si è trasformata in saltelli di felicità».

