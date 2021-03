Videoton, da giocatori a docenti di integrazione

CREMA (22 marzo 2021) - Il Videoton, società di calcio a 5 di serie B, è sceso in campo a favore della disabilità. I suoi giocatori hanno vestito i panni di insegnanti di integrazione. Il progetto, ideato e realizzato dal Videoton e reso possibile grazie al co-finanziamento della Fondazione comunitaria della Provincia di Cremona, ha dato la possibilità a ragazzi disabili di praticare sport, sia pure in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando. Il progetto è stato intitolato La formazione scende in campo: ti insegno a essere un abile calciatore, diversamente. Per la formazione e gli aspetti tecnici legati alla disabilità, il Videoton si è avvalso della collaborazione di Over Limits, associazione di riferimento per lo sport inclusivo.

