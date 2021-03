I disabili devono aspettare: piano anti-barriere in stallo

CREMA (21 marzo 2021) - Se le persone disabili si muovono con difficoltà in una città che presenta ancora tanti ostacoli, il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche cammina ancor più lentamente. Presentato nel 2019 dal Comune, ancora non se ne intravvede la conclusione. «Ci dicono che ci vorrà ancora un anno prima che sia pronto - afferma Cristina Piacentini, portavoce del comitato Crema Zero Barriere - ma tempi certi non ce ne sono. L'Osservatorio si riunisce ogni due mesi per confrontarsi col progettista incaricato di stendere il Piano». Progettista che è cambiato rispetto alla fase iniziale. Prima era l'architetto milanese Armando De Salvatore, consulente di Ledha, la Lega per i diritti delle persone disabili, mentre ora il Comune ha affidato l'incarico di stendere il Piano a Paolo Pasquali. «Il nuovo architetto - spiega Piacentini - prosegue il lavoro del suo predecessore. Nell'ultima riunione ci ha relazionato sulle barriere presenti nella biblioteca comunale e ci ha proposto di scegliere di realizzare due percorsi accessibili ai disabili: il primo che va da piazza Garibaldi a piazza Giovanni XXIII; il secondo dal centro giovanile San Luigi a via Kennedy. Noi abbiamo chiesto che quest'ultimo possa partire dalla stazione ferroviaria, per agevolare chi arriva in città».





