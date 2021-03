Il Cremasco è super riciclone

CREMA (20 marzo 2021) - L'aumento percentuale potrebbe sembrare irrilevante. Nel 2020, rispetto al 2019, nel Cremasco c'è stato un incremento dello 0,2% dei rifiuti che non sono finiti in discarica. Se si guarda al peso, 144.271 chilogrammi, il risultato assume proporzioni più comprensibili: una montagna di immondizia che è stata riciclata, dunque recuperata, a vantaggio dell’ambiente e dei minori costi di smaltimento. Linea Gestioni, società del gruppo Lgh che ha in appalto la raccolta porta a porta nel Cremasco, ha reso noti i dati dell’ultimo anno. In termini di differenziazione dei rifiuti, la media territoriale è pari infatti all'80,27%, nel 2019 la percentuale era dell’80,02%. Di rilievo il risultato rispetto alla media nazionale: sono quasi 20 punti in più (61,35% in Italia, fonte Ispra anno 2019).

