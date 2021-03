A Crema hub operativo dal 29 marzo

CREMA (20 marzo 2021) - Lunedì 29 entrerà in funzione il centro massivo vaccinale allestito nell’ex Tribunale. Lo ha confermato ieri il direttore generale dell’Azienda socio sanitaria territoriale, Germano Pellegata: «Mi sono confrontato con il sindaco Stefania Bonaldi. La data è fissata, salvo imprevisti dei prossimi giorni», ha chiarito il manager. L’edificio, chiuso dal 2013, è di proprietà dell’ente di piazza Duomo. In questi giorni gli operai di una serie di ditte che si sono unite per rimettere in sesto lo stabile, stanno provvedendo ai lavori di ripristino dei servizi, ad alcune opere di ristrutturazione e alla sistemazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento. L’ultima fase dell’allestimento spetterà invece all’Asst, che predisporrà da otto a dodici postazioni di somministrazione dei vaccini, la cifra esatta sarà definita nelle prossime ore.

Le vaccinazioni si terranno sette giorni su sette. L’obiettivo è raggiungere le 2.700 dosi giornaliere, indicate dalla Regione come la quantità a pieno regime che dovrà garantire il distretto sanitario cremasco, dunque anche i punti vaccinali di Rivolta d’Adda, Castelleone, Soncino, Vailate e quelli che apriranno nelle prossime settimane, ad esempio Pandino.

