Piano vaccinale a Crema, segnalato falso calendario

CREMA (19 marzo 2021) - L'Asst di Crema comunica che stanno arrivando segnalazioni rispetto al calendario del piano vaccinale che pubblichiamo qui sotto.

Si tratta di una comunicazione falsa.

Le adesioni per i cittadini con meno di 80 anni non sono ancora partite e, per altro, non saranno gestite tramite la piattaforma vaccinicovid.servizirl.it, ma attraverso la piattaforma di Poste Italiane al momento non ancora attiva.

In questo momento solo i cittadini over 80 possono aderire alla campagna vaccinale anti covid-19 attraverso il supporto delle farmacie.

