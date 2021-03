Falange di un dito amputata, operaio 48enne in ospedale

ROMANENGO (19 marzo 2021) - Intervento notturno del 118 poco prima della 2, in una ditta di Romanengo di via degli Artigiani, dove un operaio 48enne ha perso la prima falange del dito della mano sinistra a causa di un grave infortunio sul lavoro. Dopo i primi soccorsi sul posto, l'uomo è stato trasportato al Maggiore di Crema in codice giallo.

