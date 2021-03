Via Brescia, sicurezza: «Serve il senso unico»

CREMA (19 marzo 2021) - La proposta del consigliere di Forza Italia Simone Beretta, valutare la possibilità di istituire il senso unico in via Brescia, per sanare una situazione problematica che coinvolge tutti (automobilisti, ciclisti, pedoni), trova il sostegno della Federazione ambiente e bicicletta. I soci cremaschi confermano quanto sottolineato nei giorni scorsi dall’esponente della minoranza consiliare: «Oggi la strada è a doppio senso, ma è molto stretta, con parcheggi e marciapiedi a raso di abitazioni e attività commerciali» spiegano dal gruppo guidato da Davide Severgnini. L’intervento evidenzia poi il problema principale che chiama in causa la mobilità sostenibile nel quartiere di San Bernardino. «La ciclabile che da Offanengo porta a Crema, fortunatamente molto frequentata, si interrompe bruscamente all’altezza dell’incrocio con via Vittorio Veneto. Da lì in poi i ciclisti dovrebbero abbandonare via Brescia e allungare il percorso attraverso via Vittorio Veneto. Il risultato è che sono in pochissimi a farlo. La maggior parte, com’è prevedibile, prosegue su via Brescia intralciando automobilisti e pedoni fino all’altezza dell’incrocio con via XI Febbraio». Beretta sottolineava proprio il pericolo del transito delle due ruote a ridosso di passi carrai e accessi alle abitazioni, con il continuo rischio di incidenti.

