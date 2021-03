Spino, di chi è la pecora smarrita?

SPINO D'ADDA - Qualcuno ha proposto di adottarla come mascotte del paese, mentre chi l’ha trovata, inzuppata d’acqua e smarrita, le ha dato rifugio in una cascina. Sui social, nel frattempo, è stato lanciato un appello alla ricerca dei proprietari della pecora che l’altro giorno gironzolava impaurita per Spino. Caratteristica principale dell’animale la stella di pelo grigio tra gli occhi: è stato accertato che si tratta di un esemplare femmina. Ieri sono stati contattati diversi pastori che hanno greggi in zona, ma pare non siano emersi indizi utili. Non è nemmeno escluso che l’animale possa aver attraversato l’Adda, arrivando dunque a Spino dalla sponda milanese del fiume. C’è chi ha ipotizzato che si tratti di un ovino di razza Soay, tipica inglese, o di un incrocio.

