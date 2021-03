Giacomo Ferri ricoverato per Covid

CREMA (18 marzo 2021) - Giacomo Ferri, 62 anni, ex calciatore di Torino e Lecce, da due giorni è ricoverato all’ospedale Maggiore di Crema: positivo al Coronavirus, ha un piccolo focolaio a un polmone.

Ferri - che risiede a Crema ed è fratello di Riccardo, gloria dell'Inter e della Nazionale azzurra - aveva avvertito un malessere la settimana scorsa. «Ci siamo accorti che qualcosa non andava dalla saturazione, che aveva dei valori piuttosto bassi - spiega il radiologo Maurizio Borghetti, amico di famiglia -. Da lì sono partiti gli accertamenti. Ferri non aveva né febbre, né tosse e nemmeno disturbi. Credo che Giacomo sia una delle persone più attente a rispettare l’uso delle protezioni, le limitazioni e il distanziamento sociale e questo la dice lunga su come sia facile rischiare di essere contagiati da questo virus. Per questo motivo, occorre continuare a prestare la massima attenzione. È un invito che rivolgo ancora a tutti».



