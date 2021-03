In manette spacciatore 34enne di Castelleone

CASTELLEONE (18 marzo 2021) - Lo hanno tenuto sotto controllo per alcuni giorni e ne hanno verificato gli incontri con un 35enne residente a Pianengo e un 26enne residente a Soresina, ai quali cedeva dosi di cocaina e hashish. A conclusione di una articolata attività di contrasto al traffico di sostante stupefacenti, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crema, coadiuvati dai colleghi delle Stazioni di Crema, Montodine e Romanengo, hanno arrestato ieri uno spacciatore 34enne, domiciliato a Castelleone, disoccupato e pregiudicato, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. I militari al termine delle operazioni inerenti le posizioni degli assuntori, fermati e sottoposti a perquisizione personale e veicolare che ne permetteva il recupero delle dosi di stupefacente oggetto dello spaccio, procedevano ad intercettare e fermare lo spacciatore a bordo della sua autovettura a Castelleone. Durante la successiva perquisizione presso l'abitazione dell’uomo, venivano rinvenuti vari involucri pronti per la cessione per un totale di 121 grammi di cocaina, 259 grammi di hashish, 147 grrammi di marijuana, e 695 euro in contanti provento dell’attività di spaccio. Inoltre veniva posto sotto sequestro il materiale per il confezionamento delle dosi compresa una macchina per il sottovuoto, un bilancino di precisione. In attesa della celebrazione del processo per direttissima, l’uomo è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, mentre per i clienti è scattata la segnalazione quali assuntori alla Prefettura di Cremona.

