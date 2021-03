Raid notturno in tabaccheria ed inseguimento, un arresto

CREMA (16 marzo 2021) - Raid notturno in un bar-tabaccheria di via Milano a Crema, che ha portato all'arresto di un cittadino di origine algerina di 20 anni, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti penali per reati contro il patrimonio. A compiere il furto sono state più persone, ma durante la fuga con inseguimento da parte degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema accorsi sul posto, i complici del 20enne sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Durante l'inseguimento, il giovane algerino, dopo aver gettato a terra uno zaino, veniva raggiunto e bloccato. All’interno dello zaino veniva rinvenuta parte della refurtiva asportata nell’attività commerciale, composta da numerosi articoli di tabaccheria e denaro che venivano restituiti al titolare. Quest’ultimo, dopo il sopralluogo effettuato nel locale, constatava che la saracinesca del locale era stata divelta e dall’interno era stata asportata merce per un valore complessivo di circa 4.000 euro. Il 20enne nel pomeriggio di ieri veniva condotto in Tribunale di Cremona per il giudizio direttissimo e veniva condannato a 2 anni di reclusione, che sta scontando presso la casa circondariale. Le indagini proseguono per individuare i complici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO