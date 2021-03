Over 80 da Crema a Casalmaggiore, Bonaldi scrive alla Regione

CREMA (16 marzo 2021) - A firma della presidente del Distretto ASST di Crema, il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, e del rappresentante della Conferenza dei Sindaci dell'ATS Valpadana, il sindaco Aldo Casorati, una lettera è stata inviata stamani per segnalare ai vertici di Regione Lombardia il gravissimo disservizio nella campagna vaccinale over 80 della Provincia di Cremona avvenuto ieri.

Nella lettera, si evidenzia che gli SMS di convocazione avrebbero costretto tanti anziani a percorrere distanze irrealistiche e irrispettose di scelte organizzative che possono invece prendere in considerazione centri di vaccinazione del nostro territorio molto più prossimi ai vaccinandi, e si chiede "un rapido e puntuale intervento al fine di dare una immediata e doverosa soluzione a questa inaccettabile situazione".

LA LETTERA INVIATA ALLA REGIONE

