Bonaldi: "Sacrifici importanti, ma la convinzione è che siano davvero gli ultimi"

CREMA (15 marzo 2021) - “Mi rendo conto che i sacrifici chiesti sono importanti”, dichiara il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, “ma la convinzione di tutti è che siano davvero gli ultimi. Se l’anno scorso dovevamo limitare la nostra socialità per difenderci da un nemico sconosciuto e non avevamo altro a cui appoggiarci, oggi ci basta vedere le immagini incoraggianti, straordinarie, provenienti ad esempio da Israele per comprendere che siamo vicini a una svolta. Chiedo perciò ai cremaschi, che fin qui hanno mostrato grande senso civico e meritano un plauso, di rispettare rigorosamente le norme, partendo da quelle basilari ma che fanno la differenza: mascherina sempre e distanza con persone che non sono del proprio nucleo familiare. Una nuova zona rossa ha il sapore forse di una medicina amara, ma abbiamo visto quanto sia in grado di tenere sotto controllo il contagio. Una premessa fondamentale per la campagna vaccinale di massa”.

L'amministrazione comunale cremasca sottolinea come "la zona rossa disposta dall'ordinanza del Ministero della Salute insieme a tutte le regole del nuovo Decreto Legge del 12 marzo in merito ad attività commerciali, sport, riunioni, attività produttive, impongono prima di tutto la massima collaborazione e attenzione da parte della cittadinanza e anche una intensificazione dei controlli" e specifica che "la Polizia Locale sta operando in vari snodi della città per fornire le giuste informazioni ai passanti e accertare le eventuali violazioni".

