Pazzesco: anziani over 80 da Crema a Casalmaggiore per essere vaccinati

CREMA (15 marzo 2021) - Anziani over 80 da Crema a Casalmaggiore per essere vaccinati contro il Covid-19. La denuncia-segnalazione arriva dal consigliere regionale del Pd, Matteo Piloni, con un post sulla propria pagina Facebook. "Non è possibile - scrive Piloni - che anziani over 80 residenti a Crema e nel Cremasco vengano convocati per il vaccino a Casalmaggiore. Più di 170 km per andare e tornare. Quando, oltre a Crema, è stato attivato anche un centro vaccinale a Rivolta d'Adda e da questa mattina è attivo il centri vaccini a Soresina. È inaccettabile! Regioni rimedi immediatamente". Ha poi aggiunto Piloni: "Segnalo questo ennesimo malfunzionamento per il quale ho scritto stamane in Regione chiedendo di risolvere".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO