Anche Crema accelera: obiettivo 500 dosi al giorno

CREMA (15 marzo 2021) - L’obiettivo della nuova settimana è raggiungere i 500 vaccini giornalieri tra l’ospedale Maggiore e la tensostruttura per gli over 80enni. Sarà possibile avvicinarlo grazie alla partenza delle somministrazioni all’interno del Cup (centro unico prenotazioni), che si trova nella palazzina dei poliambulatori. Uno spazio ampio a sufficienza per garantire l’accesso a 140 persone al giorno, da oggi e sino a quando non aprirà l’hub nell’ex tribunale. In aggiunta, il tendone riservato agli over 80enni (ormai al 25% è già stata inoculata anche la seconda dose), salirà a 330 somministrazioni ogni 24 ore, contro le 240/260 dell’ultimo mese. Se tutto andrà come da programmi, entro domenica sarà conclusa la prima fase della vaccinazione degli insegnanti cremaschi, circa 2.300 totali. Ai primi di aprile dovrebbe essere completata del tutto quella dei più anziani. Indicativamente il centro massivo nell’ex palazzo di giustizia dovrebbe essere pronto entro due settimane, con i lavori di sistemazione che sono in corso a cura dell’amministrazione comunale, proprietaria dello stabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO