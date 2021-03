Il re di MasterChef a Crema: «Ora la sfida dell’asporto»

CREMA (15 marzo 2021) - Valerio Braschi, vincitore a soli 18 anni di MasterChef Italia 2015-2016 e oggi affermatosi con il suo ristorante romano «1978», è pronto a sbarcare in città. A fine aprile aprirà in via Griffini il Koctum, un locale dedicato esclusivamente al cibo da asporto. Con lui alcuni soci cremaschi che un anno fa lo hanno coinvolto nel progetto. «In questi ultimi mesi – racconta lo chef originario di Sant’Arcangelo di Romagna – il delivery ha preso sempre più piede. Siamo convinti che l’abitudine di ordinare cibo da casa, rivolgendosi ai ristoranti, non verrà meno anche quando sarà finita la pandemia. Per questo puntiamo su un ristorante dedicato esclusivamente a questa formula, sarà il primo di una catena, vogliamo infatti portare avanti altre aperture nel resto d’Italia. Anche quando l’emergenza sanitaria sarà conclusa il Koctum non perderà questa sua peculiarità».

