L’enciclopedia 2.0 dell’antica lingua soncinese

SONCINO (15 marzo 2021) - Pochi, anzi purtroppo oggi pochissimi, lo sanno ma nel borgo murato non si parla cremonese e nemmeno bresciano, men che meno il cremasco o bergamasco. Si parla il soncinese, una lingua vernacolare originale che dagli anni ‘50 in poi si è progressivamente imbastardita fino a perdere molte delle sue particolarità. Il processo, però, non è irreversibile secondo gli Amici della Rocca che, grazie all’aiuto dei «nonni youtuber» Bibe Reali e Maria Somenzi, hanno creato una vera e propria enciclopedia dell’antico dialetto, con traduzioni e perfino modi di dire. Sarà pronta a maggio e, per adesso, contiene ben 3.500 lemmi unici. «Quando abbiamo cominciato – spiega Mauro Belviolandi – l’obiettivo, che sembrava persino ostico, era quello di raccogliere 2 mila parole. Ora l’abbiamo ampiamente superato e puntiamo, per la prima pubblicazione a quota cinquemila. Ma si tratta solo del punto di partenza perché, in realtà, vogliamo aggiornare continuamente il dizionario».

