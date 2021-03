CASALETTO VAPRIO (14 marzo 2021) - Gravissimo incidente stradale sulla Melotta. Ferito un 36enne di Sergnano che ha perso il controllo di una BMW X1 lungo il rettilineo che dal cavalcavia della linea ferroviaria porta alla rotonda per Campagnola Cremasca e Capralba. L'automobilista era diretto verso Pianengo. La BMW è uscita di strada finendo in un terreno agricolo e ribaltandosi almeno tre volte prima di fermarsi in un canale irriguo 150 metri dopo. Il 36enne è stato trasportato in eliambulanza a Varese. Rilievi della stradale di Crema. Provinciale chiusa.

