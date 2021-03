Risse tra giovani e assembramenti, diciottenne indagato

CREMA (14 marzo 2021) - Nelle ultime settimane segnalati diversi episodi di violenza avvenuti in città. Protagonisti alcuni giovani. Zuffe e risse riprese con gli “smartphone”. E i video messi in rete sono diventati virali sui social.

Per contrastare questi episodi, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema ha attivato nei giorni scorsi dei mirati servizi di prevenzione, con diverse unità operative, nei luoghi maggiormente frequentati da gruppi giovanili. Durante questi controlli in via Massari gli agenti si sono imbattuti in un assembramento di una ventina di ragazzi, uno dei quali, un diciottenne originario dell’Albania residente a Sant’Angelo Lodigiano (Lo), con precedenti di polizia, presentava ferite al viso. Il ragazzo è stato trovato in possesso di un tubo in metallo della lunghezza di circa 30 cm che occultava sotto gli indumenti. Il giovane - che non ha voluto ricostruire i fatti che avevano originato le lesioni al suo volto - è stato accompagnato al Commissariato e indagato per porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere. Sono inoltre in corso le procedure per l’applicazione da parte della Divisione Anticrimine della Questura del Foglio di Via Obbligatorio con il divieto di far rientro nel territorio di Crema per 3 anni.

Nel medesimo contesto è stato controllato un cittadino italiano, in evidente stato di alterazione alcolica che nei pressi della stazione ferroviaria veniva trovato in possesso di un coltello di genere proibito che occultava nella tasca dei pantaloni con il quale, nel vicino piazzale delle Rimembranze, aveva poco prima minacciato un giovane per futili motivi. L’aggressore è stato indagato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona e segnalato alla Prefettura per ubriachezza.

