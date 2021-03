"Ostaggi" sul bus: in un docufilm il terrore dei 51 studenti della Vailati

CREMA (14 marzo 2021) - «Una mattina come tante viene squarciata all’improvviso dalla follia criminale di un atto terroristico» dice il regista Claudio Camarca. Poi, il primo piano su Ousseynou Sy, il sequestratore poi arrestato e condannato a 24 anni di carcere. «Vi meritate il dolore più grande che si possa immaginare». Comincia così il docufilm «Ostaggi». La ricostruzione del sequestro del bus, con a bordo le due classi seconde delle medie Vailati, avvenuto il 19 marzo di due anni fa, è andata in onda ieri sera sul canale Nove. Immagini, testimonianze di otto dei 51 ragazzi, che oggi frequentano la prima superiore, delle madri, poi le interviste a chi ha istituito il processo a carico dell’autista di origini senegalesi oggi in carcere, il pubblico ministero Luca Poniz, al sindaco Stefania Bonaldi e alla giornalista del quotidiano La Provincia Francesca Morandi.

