Sventata la "truffa dell'asfalto", 8 denunciati

ROMANENGO (13 marzo 2021) - I Carabinieri del Comando Stazione di Romanengo, hanno individuato e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona 8 uomini, di varie nazionalità, tutti disoccupati e regolari sul territorio nazionale ma senza fissa dimora, per un tentativo di truffa.

Gli indagati, tre dei quali pregiudicati, nella mattinata dell’11 marzo hanno adescato la loro vittima nel comune di Salvirola presentandosi direttamente presso la sua abitazione e, spacciandosi per operai di una fantomatica ditta di Cremosano e proponendole il rifacimento dell’asfalto del suo cortile ad un prezzo vantaggiosissimo. La malcapitata, un’anziana signora, classe 1939, rimasta vedova e residente nel comune del cremasco, sola al momento del contatto con i malviventi, si è vista proporre dagli otto uomini il rifacimento di una porzione dell’asfalto del proprio cortile per la somma di 400 euro da consegnare in anticipo agli operai.

Il provvidenziale passaggio però di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Romanengo ha fatto sfumare il tentativo di truffa. I militari infatti, transitando davanti l’abitazione dell’anziana donna, hanno notato gli otto uomini in abiti da lavoro davanti al cancello che, al loro passaggio, hanno cercato rapidamente di entrare in casa. Insospettiti dall’atteggiamento degli “operai” i militari hanno deciso di procedere ad un controllo sul posto scoprendo così il tentativo di truffa.

