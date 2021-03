Rubano in una farmacia del centro, due denunciate

CREMA (12 marzo 2021) - Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema ha indagato due donne di origine albanese, rispettivamente di 31 e 33 anni, residenti a Macerata ma dimoranti a Crema, per furto aggravato in concorso ai danni di una nota farmacia del centro storico di Crema. La vicenda aveva inizio alcuni giorni or sono quando tre donne entravano in una farmacia con l’apparente intenzione di effettuare acquisti di prodotti sanitari e cosmetici: le stesse avevano con loro un minore in tenera età in una passeggino. Dopo aver chiesto informazioni alla commessa, le tre uscivano dal negozio e si allontanavano a piedi. Il loro comportamento insospettiva la dipendente che, effettuata una verifica della merce esposta, ha accertato la mancanza di diverse confezioni di prodotti cosmetici di elevato valore. Immediatamente veniva richiesto l’intervento di un’unità operativa di questo Commissariato che provvedeva a visionare i filmati della video sorveglianza interna all’esercizio commerciale. Gli agenti intercettavano nella zona di piazzale Rimembranze due delle tre ladre, riconosciute poi dalla commessa della farmacia, mentre all’interno del passeggino veniva rinvenuta la merce trafugata. Le indagini proseguono per individuare la terza donna.

