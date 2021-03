Martina, prima laureata in Comune

CREMA (12 marzo 2021) - Martina Margheritti, laureata in Economia all'Università di Bergamo, è stata la prima ad usufruire della possibilità di discutere la tesi nella Sala delle Vele in municipio. L'iniziativa, voluta dalla Lega Giovani e accolta di buon grado dalla giunta Bonaldi, ha visto la giovane studentessa di Crema laurearsi nella giornata di ieri. E' possibile, infatti, per i laureandi a Crema utilizzare a titolo gratuito la Sala delle Vele al primo piano del palazzo comunale per la discussione online della tesi di laurea: tutte le mattine dal lunedì al sabato e i pomeriggi dal lunedì al giovedì. Per chiedere di poter utilizzare la sala è sufficiente far pervenire - entro 30 giorni dalla discussione, salvo eventuali cambiamenti o aggiornamenti definiti dall'ateneo - una richiesta via mail all’Urp (urp@comune.crema.cr.it) che si relazionerà con il laureando per i dettagli della procedura.

