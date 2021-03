Crema ha fretta, nell'ex tribunale si accelera

CREMA (12 marzo 2021) - Avanti tutta con le pulizie dei locali, le verifiche agli impianti e i primi allestimenti delle attrezzature che serviranno poi a medici e infermieri per fare dell’ex tribunale il principale centro vaccinale del distretto sanitario cremasco. I lavori hanno preso il via ieri. Serviranno almeno un paio di settimane per completare la trasformazione dell’ex palazzo di giustizia, chiuso ormai da otto anni, in hub per la somministrazione del siero anti virus a migliaia di pazienti ogni giorno. Al lavoro ci sono tecnici e operai di imprese cremasche. Nei giorni scorsi, il Comune, proprietario dell’edificio, ha creato un’associazione temporanea di aziende che porterà avanti la fase iniziale del cantiere. Poi subentrerà l’ospedale, con l’obiettivo di creare tra le 8 e le 12 postazioni per le vaccinazioni. Le indicazioni della Regione, prevedono che, a pieno regime, nel distretto cremasco vengano somministrate 2.700 dosi giornaliere. Evidente come l’ex tribunale dovrà garantirne una parte cospicua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO