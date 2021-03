Quali eventi al parco? Deciderà la Sovrintendenza

CREMA (12 marzo 2021) - Sarà decisivo il parere della Sovrintendeza ai beni culturali e artistici per definire quali manifestazioni si possano continuare a ospitare nel parco di Porta Serio. La storica area verde, realizzata nella seconda metà dell’Ottocento, è recentemente tornata al centro dell’attenzione dopo il brillante risultato ottenuto dalla candidatura dei giardini al decimo Censimento nazionale «I luoghi del cuore», indetto dal Fondo Ambiente Italiano. Un sondaggio che ha visto il parco cittadino, con 4.654 voti, piazzarsi al 13esimo posto delle preferenze in Lombardia, al primo posto in Lombardia per la tipologia «Giardino», ovvero il quinto nella classifica nazionale. Da tempo il comitato dei cittadini «Insieme per i giardini pubblici di porta Serio» chiede al Comune di sospendere le autorizzazioni a manifestazioni ritenute troppo invasive per quel contesto monumentale. Ad esempio le fiere con cibo di strada e gli allestimenti che comportano l’entrata di camion nei giardini. Il motivo è la necessità di salvaguardare le specie arboree, ma anche l’integrità degli altri spazi verdi e delle architetture.

