Infortunio sul lavoro, ferite gravi per un 42enne

CREDERA RUBBIANO (11 marzo 2021) - Infortunio sul lavoro, questa mattina, in un'azienda di via Enrico Mattei a Credera Rubbiano. Ferito un 42enne, per il quale è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza arrivata da Milano. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Verde di Crema e i carabinieri. L'operaio è stato trasportato in ospedale al Niguarda di Milano in codice giallo, in prognosi riservata, per un colpo subito alla testa.

