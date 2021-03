Dipendenti comunali, scatta la rivoluzione dell’orario flessibile

CREMA (11 marzo 2021) - L’unico che resta escluso è lo sportello servizi al cittadino, che continuerà a seguire i consueti orari e dove, per ovvie ragioni, il personale sarà sempre in presenza. Per il resto degli uffici di piazza Duomo (sono circa 160 i dipendenti del Comune) scatta la rivoluzione dell’orario flessibile. La sperimentazione avrà una durata di tre mesi, tempo che servirà a rilevare vantaggi ed eventuali criticità: non c’è nessun obbligo, infatti, per i dipendenti, ma è un’opportunità che può essere colta e utilizzata secondo le loro diverse esigenze. Al momento è articolata su base settimanale, ma l’obiettivo è quello di articolare questa flessibilità su base mensile.

«Abbiamo preso l’impegno come Amministrazione di avviare un modello di gestione della flessibilità oraria più consono ai tempi odierni, in linea con le proposte finali del Comitato unico di garanzia – spiega il sindaco Stefania Bonaldi –: con questa sperimentazione finalmente cominciamo a introdurre la flessibilità, tema portante, peraltro, dell’accordo appena siglato dal ministero della Funzione Pubblica. Più flessibilità significa più benessere organizzativo che si traduce in più qualità della vita, lavorativa e no, in un’ottica di conciliazione fra tempi di casa e lavoro».

Il nuovo orario interessa tutto il settore amministrativo. Nei mesi scorsi, la giunta aveva già espresso i propri orientamenti per procedere ad un ampliamento della flessibilità e i dirigenti hanno collegialmente concordato di attivarlo secondo questa modalità: la durata dell’orario giornaliero sarà come sempre di otto ore dal lunedì al giovedì più quattro il venerdì mattina. I dipendenti interessati da questa flessibilità (complessivamente 45) potranno entrare in Comune dalle 8 alle 9 e il pomeriggio (dopo la pausa minima di 30 minuti fino al massimo di due ore, dalle 12 alle 14), dalle 12,30 alle 14,00. L’uscita dal Comune potrà essere timbrata il mattino da mezzogiorno alle 13,30 e il pomeriggio dalle 16,30 alle 19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO