Spacciatore 39enne arrestato dai carabinieri del Norm

CREMA (10 marzo 2021) - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crema, nel pomeriggio di ieri, hanno portato a conclusione una articolata attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti tra il cremasco e la zona di confine con la bergamasca, traendo in arresto un 39enne cittadino di nazionalità marocchina, residente a Fornovo San Giovanni (Bergamo). I militari hanno tenuto sotto controllo i movimenti dello spacciatore nei comuni di Misano Gera D’Adda e Caravaggio, in particolari gli incontri con cinque clienti tutti residenti nei territori limitrofi, ai quali cedeva cocaina.

Al termine delle operazioni inerenti le posizioni degli assuntori, tutti fermati e sottoposti a perquisizione personale e veicolare che ne permetteva il recupero delle dosi di cocaina oggetto dello spaccio,i carabinieri procedevano ad intercettare e fermare il 39enne a bordo della sua autovettura presso il parcheggio dell’Eurospin di Caravaggio, dichiarandolo in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Durante la successiva perquisizione abitazione dell’uomo, venivano rinvenuti due involucri contenenti 165 grammi di cocaina, dieci involucri di cellophane trasparenti ciascuno contenenti 5 grammi della medesima sostanza pronti per la cessione, 1.380 euro in contanti provento dell’attività di spaccio, il materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione ed il telefono cellulare utilizzato per le attività di spaccio. I militari provvedevano anche al sequestro della sua autovettura in quanto utilizzata per l’attività criminale. Per i clienti dello spacciatore è scattata la segnalazione quali assuntori alle Prefetture di Cremona e Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO