Fuga di gas a Ombriano, tecnici al lavoro

CREMA (9 marzo 2021) - Dopo l'allarme scattato ieri in tarda serata, prosegue ad Ombriano l'opera dei tecnici - supportati dai vigili del fuoco - alla ricerca della fuga di gas che sta tenendo in apprensione gli abitanti del quartiere. E' stato effettuato uno scavo sotto la pista ciclabile, ma ancora non è stata trovata la perdita e diverse sono le opzioni al vaglio. La cosa che più preme è comunque riuscire a continuare a fornire l'erogazione del gas alle famiglie. Tra le ipotesi vi è quella di proseguire il 'taglio' dell'asfalto lungo la pista ciclabile, con la speranza di trovare il prima possibile il punto di rottura della linea. La ricerca prosegue.

