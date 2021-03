Fuga di gas, intervengono i vigili del fuoco

CREMA (8 marzo 2021) - Erano quasi le 22.30 quando l'odore di gas - fortissimo - ha invaso l'intero quartiere di Ombriano. E l'allarme è scattato prontamente grazie ad alcuni cittadini che hanno provveduto a contattare i vigili del fuoco: l'intervento è stato immediato e la squadra sta lavorando per tamponare la perdita in collaborazione con i tecnici del Comune.

Il centro del quartiere è chiuso: viale Europa - bloccato dai mezzi dei pompieri - è aperto solo fino allo svincolo di via Pandino. Per il momento non sono previsti sgomberi della popolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO