Addio a Elena, la donna delle battaglie

PIANENGO (9 marzo 2021) - Il mondo del volontariato cremasco perde una figura importante e molto nota. All'alba di domenica si è infatti spenta Elena Lacchinelli, 52 anni, donna dotata di grande coraggio, che si è spesa con passione ed entusiasmo soprattutto nel comitato Crema Zero Barriere, ma anche nell'Associazione lombarda idrocefalo e nell'associazione Donna sempre, finché la fragile salute glielo ha consentito. Elena ha inoltre lavorato alla Cooperativa Ergoterapeutica cremasca e poi alla Banca Popolare di Crema, motivi per i quali era molto conosciuta. La sua principale caratteristica era quella di essere sempre attenta al prossimo.



La salma di Elena Lacchinelli è esposta presso la Casa del commiato dell’agenzia funebre Duomo di via Macallé a Crema. Il funerale si terrà oggi alle 13,30 nella chiesa di Pianengo. A seguire ci sarà la sepoltura al cimitero.

