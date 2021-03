Studenti vice campioni olimpici... di dibattito

CREMA (8 marzo 2021) - Secondo posto in Regione, perdendo per un’incollatura la finalissima contro gli allievi del liceo Frisi di Monza, ma superando la concorrenza di altre 18 squadre di studenti di altrettanti istituti superiori della Lombardia. Brillante risultato per i «Socratici», i ragazzi delle due classi terze del liceo classico del Racchetti Da Vinci, che sono stati protagonisti delle Olimpiadi del dibattito. Anna Prevot, Sofia Capra, Angelo Timpano, Matteo Cigognini, Matteo Doldi e Stefano Cardile, nelle scorse settimane avevano passato le selezioni provinciali. Le gare di dibattito si svolgono su temi di educazione civica, scelti dagli organizzatori. I protagonisti che si confrontano online, sulla piattaforma Meet, sostenendo le proprie tesi, pro o contro un determinato argomento. A giudicarli sono chiamati docenti universitari o delle superiori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO