Parco Serio, guardie Gev: è boom di iscrizioni

CREMA (8 marzo 2021) - Partirà martedì 16 il corso per guardie ecologiche volontarie organizzato dal Parco del Serio, che prevede 75 partecipanti, più del triplo rispetto alle precedenti edizioni, il che costituisce un successo davvero inatteso. L'iniziativa è coordinata da Rosangela Frigé. Le lezioni saranno 30 per un totale di 60 ore e andranno avanti fino al 10 giugno. «Il corso si terrà on line - spiega il presidente del Parco, Basilio Monaci - sia per le limitazioni imposte dalla situazione sanitaria, sia perché non ci attendevamo un'adesione così massiccia e senza precedenti. Tanto interesse per i temi ambientali non può che farci piacere. Presto avremo in servizio un numero di guardie che non abbiamo mai avuto in precedenza. Ci aiuteranno a sorvegliare meglio l’area protetta».

