Incendio sterpaglie vicino a un garage, nessun ferito

SCANNABUE (7 marzo 2021) - Vigili del fuoco di Crema in azione, questa mattina, a Scannabue dove, in via Vittorio Barzoni, si è sviluppato un incendio fuori da un garage di una casa comunale, una zona abbandonata e ricettacolo di sterpaglie e materiale abbandonato. Fortunatamente non vi sono feriti, ma sono già in corso le indagini per capire come sia scaturito l'incendio.

