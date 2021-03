Abusò di due bimbe: condannato a 14 anni

CREMA (6 marzo 2021) - Gli abusi? Non erano un singolo episodio. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d’Appello di Brescia che, dopo aver condannato un trentenne cremasco a otto anni e quattro mesi di reclusione per un primo caso di violenza su una bambina, ora ne hanno aggiunti altri sei per un secondo episodio ai danni di una vittima ancora più giovane. Per questo reato l’ex macellaio di origine indiana Davinder Kumar era già stato condannato in primo grado: la conferma in appello porta il conto complessivo della pena a 14 anni e 4 mesi, che l’imputato sta già scontando nel carcere di Pavia, la città del suo avvocato difensore, Pierluigi Vittadini. Nel primo caso la violenza sessuale si era consumata in garage su una bimba, oggi undicenne, figlia di vicini di casa; nel secondo, invece, la piccola, che ora di anni ne ha soltanto nove, sarebbe stata molestata ripetutamente in casa.

