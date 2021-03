Al maggiore coda infinita per il tampone

CREMA (5 marzo 2021) - Era già successo l’autunno scorso quando, una mattina, senza che ci fosse alcun preavviso, il tendone che funge da sala d’attesa per chi deve effettuare un tampone si riempì all’inverosimile, con inevitabili proteste e caos. Il problema si è ripetuto ieri all’ospedale Maggiore, dove si trova il centro per effettuare il test di positività al Coronavirus. Con ogni probabilità, come era già avvenuto lo scorso autunno, ad andare in tilt è stato il sistema dell’assegnazione delle prenotazioni. C’è stato evidentemente un sovraccarico, con persone in attesa sparpagliate un po’ ovunque in largo Dossena. Dall’Azienda socio sanitaria territoriale, hanno chiarito che data e orario in cui il cittadino deve recarsi a fare il tampone vengono forniti dall’Ats Val Padana. Va poi aggiunto che chiunque può liberamente decidere di sottoporsi al test.

