Troppi vandali, telecamere per fermarli

CREMA (3 marzo 2021) - Riattivate 12 telecamere su 18 per videosorvegliare il paese: è la prima risposta del Comune all’escalation di vandalismi e non solo delle ultime settimane che hanno preso di mira il monumento dell’Avis di via Circonvallazione, il parchetto di Nosadello, fino ad arrivare addirittura all’episodio dello scorso week end, quando alcuni genitori sono entrati abusivamente nel campo di calcio a 5 in sintetico del centro sportivo Blu Pandino, per far giocare una decina di bambini. Senza dimenticare il caso delle bandiere esposte in castello, probabilmente spostate per scherzo da qualche buontempone: "Sappiamo tutti che il sistema di telecamere di cui da anni è dotato il territorio comunale è vetusto, tanto che erano state disattivate – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Vanazzi : abbiamo però richiesto alla ditta che le aveva in gestione di rimettere in funzione quelle che non presentavano guasti, dunque 12 su 18. In qualche caso è bastato riattivare l’alimentazione elettrica. Certo le immagini sono in bianco e nero e di bassa qualità, ma possono comunque tornare utili per identificare i responsabili di vandalismi ai danni delle proprietà pubbliche. In più va considerata la funzione deterrente».

Si tratta solo di un primo passo. Pandino ha ottenuto 100.000 euro che saranno investiti per l’acquisto di occhi elettronici ad alta definizione (ovviamente a colori e efficaci anche di notte) e per ampliare nel numero delle telecamere presenti sul territorio. In sostanza saranno sostituiti gli impianti non funzionanti, ma anche quelli ora riattivati ma che comunque risentono del peso degli anni. Previsto anche l’acquisto di un server di registrazione che andrà collocato nel comando di polizia locale. Ad esso saranno collegate le telecamere.

