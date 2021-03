Falso sito di assicurazioni online, denunciato 19enne pregiudicato

PANDINO (2 marzo 2021) - I carabinieri, al termine di attività d’indagine, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa un 19enne, residente in Provincia di Napoli, pregiudicato. Gli accertamenti hanno permesso di verificare come il giovane, aveva realizzato un falso sito internet del tutto simile a quello di una nota compagnia di assicurazione. Una donna residente a Pandino, cercando un’assicurazione conveniente online, si è imbattuta nel sito creato dall’hacker ed ha effettuato il pagamento di 260 euro mediate un versamento su una postepay.

In “rete” sono presenti numerose false assicurazioni che provano a truffare ignari clienti allettandoli con prezzi convenienti. Molti di questi sono dei tentativi di truffa informatica che gli hacker fanno viaggiare online attraverso e-mail phishing o annunci pubblicitari sul web. L’offerta, come detto, sembra molto vantaggiosa e quasi irrinunciabile ma le vittime, dopo aver inviato ai cybercriminali il denaro, non riceveranno alcuna assicurazione oppure riceveranno dei documenti falsi che non hanno nessun valore legale. Fare massima attenzione.

