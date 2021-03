«Coi soldi Covid fanno un parco giochi»

RIVOLTA (1 marzo 2021) - Nasce un nuovo parco-giochi nella zona residenziale di via Salmeggia ma questa struttura è destinata a portare con sé un mare di polemiche, almeno stando a giudicare dal primo, duro confronto che ha provocato fra maggioranza ed opposizione nei giorni scorsi in consiglio comunale. Per i due gruppi di minoranza «Noi per Rivolta» e «Rivolta al futuro» la spesa prevista per il parco, 80.000 euro circa, «Lascia esterrefatti» perché questa somma, che viene attinta dai fondi Covid per zone rosse, l’opposizione vorrebbe venisse destinata ad altro. È stato il vicesindaco Elisabetta Nava a presentare la lista di ulteriori interventi decisi dall’amministrazione comunale grazie a questi stessi fondi (mezzo milione di euro) fra cui, per l’appunto, quello della realizzazione del nuovo parco-giochi e di zone wi-fi per l’accesso libero ad internet.

