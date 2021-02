Addio a Carioni: "Incarnava la comunità"

TRESCORE CREMASCO (28 febbraio 2021) - In tanti per l’ultimo saluto ad Angelo. La chiesa parrocchiale di Sant’Agata, già quasi del tutto piena prima che il feretro arrivasse dall’abitazione di via Piccinardi, non è stata in grado di contenere, ieri pomeriggio, le molte persone che hanno preso parte ai funerali di Angelo Carioni, il pensionato di 77 anni morto giovedì poco dopo le 14, travolto da un’auto guidata da un giovane di Crema all’incrocio fra le vie Del Moso e Sergnano (al confine fra Casaletto Vaprio e Capralba) e la strada provinciale 19 che collega Capralba stessa con Campagnola. "Diamo l’estremo saluto - ha detto don Francesco Gipponi, parroco di Trescore - ad un uomo che incarnava lo spirito di una comunità che ha radici profonde, a volte complicate ma belle".

