"Piovono calcinacci su San Bernardino "

CREMA (28 febbraio 2021) - «Via Monte Santo è pericolosa, pedoni, ciclisti e anche le auto in transito, rischiano di essere colpiti dai calcinacci che cadono dal tetto dello stabile. Chiedo al Comune di accelerare e sollecitare il proprietario alla messa in sicurezza». A segnalare il problema nella strada che si trova nel cuore del quartiere di San Bernardino, è il consigliere comunale di minoranza Manuel Draghetti. L’esponente del Movimento Cinque Stelle, ha documentato la situazione con una serie di immagini, girate per conoscenza agli amministratori comunali e ai tecnici dell’ente di piazza Duomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO