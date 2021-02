San Bernardino, la Rsa Rosetta è da sempre Covid free

CREMA (27 febbraio 2021) - Alla residenza per anziani Rosetta il maledetto virus non è mai entrato: grazie all’attenzione del personale e al rigido rispetto di tutte le norme di sicurezza. Trascorso un anno dall’inizio della pandemia che ha sconvolto il mondo e completata la vaccinazione (seconda dose compresa) degli ospiti e degli addetti ai lavori, nella casa di riposo del quartiere di San Bernardino hanno deciso di festeggiare il traguardo raggiunto, l'Anniversario dei cuori aperti. I nonni possono sorridere e guardare con ottimismo al futuro, ben sapendo che la battaglia contro il Covid 19 non è ancora vinta, ma altrettanto consapevoli di essere a buon punto.

