Scontro frontale tra due auto, ferita seriamente una 12enne

PANDINO (26 febbraio 2021) - Grave incidente stradale stamattina alle 8 sulla provinciale 91 che collega Pandino con la frazione di Nosadello. All'altezza della zona industriale di via degli Artigiani si sono scontrate frontalmente una Citroen C3 è una Volkswagen Polo. Tra le ipotesi all'origine dello schianto, al vaglio della Polizia stradale, il sorpasso azzardato di un trasporto eccezionale che viaggiava in direzione di Nosadello. Cinque i feriti tra cui tre bambini. In condizioni serie una ragazzina di 12 anni trasferita in eliambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

